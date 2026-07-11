PHOTO
Il corpo senza vita di un uomo di 55 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio sulla scogliera nei pressi di Is Canaleddus, nel territorio di Quartu Sant'Elena, lungo la litoranea che conduce a Villasimius.
A recuperare il cadavere è stata la Capitaneria di porto di Cagliari, intervenuta sul posto insieme agli agenti del commissariato di Quartu.
Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. L'allarme era stato lanciato nella mattinata dai familiari dell'uomo, preoccupati per il suo mancato rientro a casa.
Saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire le circostanze della morte.