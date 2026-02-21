“A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di giovedì 26 febbraio della durata di 24 ore, Ita Airways si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio”.

L’avviso, pubblicato sul sito ufficiale della compagnia, segnala ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, consultando la sezione Info Voli sul portale ita-airways.com o contattando l’agenzia di viaggio dove il biglietto è stato acquistato.

Per chi ha prenotato un volo per il 26 febbraio, Ita Airways consente di modificare la prenotazione senza alcuna penale o richiedere il rimborso del biglietto, qualora il volo sia stato cancellato, anticipato di oltre 60 minuti o ritardato di almeno cinque ore. La richiesta di rimborso o cambio deve essere effettuata entro l’8 marzo 2026, contattando il numero ‪+39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure l’agenzia di riferimento.

La compagnia raccomanda quindi a tutti i viaggiatori di controllare attentamente le informazioni relative al proprio volo per evitare disagi durante la giornata dello sciopero, che rischia di creare significativi disservizi sull’intera rete nazionale.