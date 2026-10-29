"Essere una band di sardi nel 2026 non è esattamente una passeggiata. Se vuoi fare veramente sul serio devi andartene da casa, che è una cosa che non auguro a nessuno". È una riflessione che racconta le difficoltà di inseguire un sogno musicale partendo dalla Sardegna quella affidata da Renato Marchisio, frontman dei Mad Dog, alle telecamere di X Factor Italia.

La band sassarese, protagonista della ventesima edizione del talent show, si prepara ad affrontare una nuova sfida dopo aver superato il debutto nei Live Show. Durante le prove di X Factor Daily, il confronto con la propria giudice, Paola Iezzi, diventa anche l'occasione per parlare di appartenenza, ambizioni e del desiderio di aprire una strada per altri giovani musicisti dell'Isola.

"Quindi sentiamo questo sentimento di rivalsa: per noi immaginare di essere un po' degli amplificatori per gli altri è il massimo", ha aggiunto Renato, voce e chitarra del gruppo, sottolineando la volontà del gruppo di trasformare la propria esperienza in un messaggio di incoraggiamento per chi sogna di affermarsi attraverso la musica senza dover necessariamente rinunciare alle proprie radici.

Un pensiero condiviso da Paola Iezzi, che ha evidenziato il valore collettivo del percorso dei quattro ragazzi: "Bisogna far sì che questi ragazzi che hanno dei sogni, degli obiettivi, tirino in mezzo il più possibile tutti gli altri. Di certo non possono fare tutto da soli".

Dalle selezioni al primo Live: il percorso dei Mad Dog

Nati a Sassari nel 2023, i Mad Dog sono formati, insieme a Renato, da Davide Dore, Jacopo Sale e Luca Pintus. Il gruppo ha iniziato la propria avventura come cover band dei Green Day, per poi orientarsi verso sonorità indie rock con influenze brit degli anni Novanta e Duemila. Nel loro percorso c'è anche Shame On Youth, il primo album autoprodotto, pubblicato alla fine del 2025.

A X Factor la formazione ha convinto i giudici fin dalle Audition con Brianstorm degli Arctic Monkeys, ottenendo quattro sì. Ai Bootcamp ha poi proposto Take Me Out dei Franz Ferdinand, mentre alle Last Call ha conquistato un posto nei Live Show con Somebody Told Me dei The Killers, entrando nella squadra di Paola Iezzi.

Il debutto in diretta è arrivato giovedì 22 ottobre, quando i quattro musicisti hanno aperto la gara con Club Foot dei Kasabian. Una prova che ha permesso loro di superare il primo appuntamento senza finire al ballottaggio, conquistando così l'accesso alla seconda puntata.

Questa sera il secondo Live Show

Ora per i Mad Dog è il momento di tornare sul palco dell'X Factor Arena. Il secondo Live Show andrà in scena questa sera, giovedì 29 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Per la band sassarese sarà un nuovo passaggio importante in una competizione che mette alla prova non soltanto le capacità musicali, ma anche la personalità e la capacità di costruire un'identità riconoscibile davanti al pubblico.

La nuova assegnazione della giudice Paola Iezzi è Mrs. Robinson, il classico di Simon & Garfunkel che i ragazzi affronteranno prendendo come riferimento anche la versione dei Lemonheads.

Per i quattro giovani musicisti, dunque, la sfida non si esaurisce nella ricerca della performance più convincente. C'è anche la volontà di rappresentare una generazione che vuole costruire il proprio futuro senza perdere il legame con la Sardegna. E, come raccontano le parole del frontman, dimostrare che il percorso di una band isolana può diventare un punto di riferimento anche per chi, oggi, sta ancora cercando il coraggio di provarci.