La Polizia di Stato di Alghero ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari nei confronti di una donna pregiudicata, già in affidamento in prova ai servizi sociali per reati come furto, sostituzione di persona, minacce e atti persecutori.

Il provvedimento è arrivato dopo che gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero hanno accertato gravi e ripetute violazioni commesse dalla donna durante la misura alternativa, segnalate con tempestività all’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso dalle attività della Squadra di Polizia Giudiziaria, che ne ha seguito costantemente il percorso, la donna avrebbe messo in atto nuove condotte criminali, tra cui episodi di ricettazione per il possesso e l’occultamento di oro e denaro contante provenienti da furti. È stata inoltre denunciata per danneggiamento volontario di un’auto e per uso indebito di carta di credito, avendo effettuato prelievi non autorizzati durante il lavoro di assistente domiciliare presso anziani e persone invalide.

Durante il periodo di affidamento, la donna aveva anche violato le prescrizioni del programma trattamentale, arrivando infine ad abbandonare l’attività di volontariato prevista.

A seguito del nuovo provvedimento, gli agenti l’hanno rintracciata nel Comune di Alghero e condotta all’Istituto penitenziario di Bancali, dove sconterà la pena in regime carcerario.