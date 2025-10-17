Una mattinata di sport e solidarietà ha animato Santa Teresa di Gallura l’11 ottobre 2025, dove allo stadio comunale Mariotti si è disputata una partita di calcio benefica tra l’Associazione “Nazionale Italiana Parlamentari” e l’Associazione “Per Piccoli Passi” ONLUS. L’incontro, iniziato alle 10, è stato pensato per promuovere i valori dell’inclusione e della solidarietà attraverso lo sport.

L’evento ha offerto un momento di incontro tra rappresentanti delle Istituzioni, tra cui Deputati, Senatori, Polizia di Stato e Carabinieri, e i volontari dell’associazione teresina, impegnata da anni nel sostegno alle famiglie con bambini affetti da disturbi dell’età evolutiva e disprassia.

La sicurezza della manifestazione, svoltasi in un clima di grande partecipazione, è stata garantita dal personale del Posto Fisso di Polizia di Santa Teresa, con il supporto del Dirigente del Commissariato di Tempio Pausania, dottor Luca Fois, e dalla presenza di militari dell’Arma dei Carabinieri.

La Polizia di Stato, al fianco dell’ONLUS, ha voluto testimoniare ancora una volta la propria missione di tutela della legalità, protezione della comunità e vicinanza sociale, contribuendo a un messaggio forte: camminare, “per piccoli passi” ma con determinazione, verso una società più inclusiva e attenta ai bisogni dei più fragili.