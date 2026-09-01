Al via il ripristino dei viadotti "Rio Filigosa", "Rio Chercu" e "Rio Coalaros", lungo la strada statale 292 "Nord Occidentale Sarda", nel territorio di Monteleone Rocca Doria. Anas ha consegnato all’impresa i lavori del primo stralcio degli interventi di rinforzo strutturale, per un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro. Il cantiere partirà nei prossimi giorni e avrà una durata prevista di dieci mesi.

L’obiettivo è mettere in sicurezza i pulvini, gli elementi che sostengono la parte superiore delle pile dei viadotti, e consentire il graduale superamento delle attuali limitazioni alla circolazione. Le prime attività saranno dedicate alla messa in sicurezza delle opere e permetteranno già nelle fasi iniziali di ripristinare il transito su una corsia a senso unico alternato, aumentando fino a 44 tonnellate il limite di massa dei veicoli ammessi.

Al termine dell’intervento, i tre viadotti saranno riportati a condizioni di piena sicurezza e potranno essere attraversati da mezzi fino a 44 tonnellate.

Attualmente, nel tratto tra il km 31,335 e il km 35,372, resta vietato il passaggio ai veicoli oltre le 7,5 tonnellate. La circolazione è regolata su una sola corsia centrale a senso unico alternato, con semaforo, limite di 40 km/h, divieto di sorpasso e restringimento della carreggiata.

I lavori sono stati illustrati nella sede Anas di Sassari alla presenza dei sindaci di Monteleone Rocca Doria, Mara, Romana e Padria. L’intervento punta a migliorare sicurezza e continuità della viabilità sulla statale 292.