«Oggi ho incontrato i vertici dell’Aou insieme alle rappresentanze sindacali. I vertici hanno esposto i problemi circa l’attuale situazione dell’azienda, problemi che hanno determinato la procedura di raffreddamento prima e lo sciopero poi. Il quadro che mi è stato esposto è problematico: la dirigenza mi ha descritto le questioni di bilancio 2023-2024, che dal loro punto di vista sono superabili e che come tali sono state esposte agli organi di controllo, nella convinzione che la loro soluzione vada a beneficio di tutti, a iniziare da chi ha bisogno di cure e di assistenza». Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, che ha partecipato all’assemblea indetta dai rappresentanti sindacali dei lavoratori dell’Aou.

Subito dopo il confronto, Mascia è stato ricevuto dai vertici aziendali insieme a una rappresentanza delle sigle di categoria. Al termine della mattinata, il sindaco ha chiesto a tutte le parti di collaborare per la soluzione dei problemi e ha annunciato che chiederà al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che il territorio venga ricevuto e ascoltato.

«Preso atto della posizione espressa dai rappresentanti di vertice dell’organizzazione aziendale – ha aggiunto – credo che non giovi a nessuno il protrarsi di questa situazione. Sono pertanto fiducioso che l’Aou nella sua interezza e in tutte le sue componenti, organi di controllo inclusi, possa trovare una soluzione. Insieme alla Regione Sardegna e a tutte le sigle sindacali saremo al fianco di tutte le persone disposte a lavorare in questa direzione. Anche per questo, questa mattina ho preso l’impegno di rappresentare a tutte le istituzioni territoriali e nazionali l’esigenza di scrivere al Ministero di riceverci e di ascoltarci».