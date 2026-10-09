Una doppia tromba marina si è formata nelle acque del porto di Marsala, raggiungendo poi la terraferma e provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. Diversi i feriti segnalati durante il passaggio dei vortici, sviluppatisi in mare e spostatisi successivamente verso la costa.

A Marsala, tra le strutture colpite c'è anche la scuola De Gasperi, in via Nazionale. Alcune persone sono rimaste ferite.

Situazione critica anche a Petrosino, dove un'auto è stata investita dal fenomeno atmosferico e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Sul posto sono in corso gli interventi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso.