È stato rintracciato a bordo di un autobus di linea, grazie alla localizzazione GPS dello smartphone contenuto nella refurtiva, il presunto autore di un furto avvenuto ieri pomeriggio sulla spiaggia del Poetto. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un 27enne di origine algerina, ritenuto responsabile di furto aggravato.

A far scattare l’intervento dei militari è stata la segnalazione di un turista lombardo di 47 anni, che poco prima aveva subito il furto dello zaino. All’interno si trovavano diversi effetti personali e strumenti tecnologici.

Le ricerche sono state avviate immediatamente e, anche attraverso la posizione dello smartphone, hanno permesso ai Carabinieri di individuare rapidamente il presunto responsabile. L’uomo è stato fermato mentre si trovava su un autobus di linea in via Bonaria.

Lo zaino e il resto degli oggetti sottratti sono stati recuperati integralmente e restituiti al proprietario. Il 27enne è stato quindi messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.