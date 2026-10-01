Mattinata speciale per i bambini della Scuola dell’Infanzia “Nostra Signora della Mercede” di Alghero, che ieri, mercoledì 30 settembre, hanno incontrato i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino.

La visita ha offerto ai piccoli alunni un’occasione di conoscenza e di educazione civica, permettendo loro di avvicinarsi alle figure che ogni giorno operano al servizio della comunità. Un momento formativo pensato per far comprendere, attraverso l’incontro diretto, il valore del lavoro svolto dai Vigili del Fuoco con dedizione, coraggio e spirito di servizio.

L’iniziativa rientra in un percorso didattico e pedagogico dedicato alla conoscenza delle istituzioni e delle figure di riferimento del territorio. Al centro, i valori della sicurezza, della solidarietà e dell’educazione civica, da trasmettere fin dalla prima infanzia.

La direzione, gli insegnanti e i bambini della scuola hanno rivolto un "ringraziamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, nella persona del responsabile, Dott. Giovanni Fresu, per aver reso possibile l’incontro. Un grazie anche al Capo Reparto Antonio Mallocci del distaccamento di Alghero per la disponibilità, la sensibilità e l’attenzione riservate ai più piccoli".