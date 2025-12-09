In seguito a un'approfondita e accurata indagine denominata "Operazione Caballero", condotta dal Commissariato di Polizia di Alghero a partire dal 2019, di recente la Procura Distrettuale di Cagliari ha emesso 30 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di un presunto numeroso gruppo criminale composto da 22 uomini e 8 donne di varie nazionalità, con ruoli differenziati e supportandosi con contatti locali, ha regolarmente fornito cocaina a diverse località dell'Isola. La droga proveniva principalmente dalla Spagna e sono stati contestati complessivamente 34 capi di imputazione, che vanno dall'associazione finalizzata al traffico illegale di sostanze stupefacenti al traffico, detenzione o spaccio, fino al favoreggiamento personale.



Durante l'operazione, sono stati arrestati, in momenti diversi, 9 corrieri e sono stati sequestrati oltre 5,5 kg di cocaina e 200 kg di cannabis, divisi in 2111 piante. Con poche eccezioni, il metodo consolidato dell'organizzazione prevedeva il trasporto della droga dalla Spagna, utilizzando corrieri che ingerivano una quantità variabile (da 45 a 70) di "ovuli", opportunamente confezionati con materiale plastico e contenenti circa 13-15 grammi di cocaina ciascuno. Gli ovuli venivano ingeriti per superare indenni i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli e italiani durante i trasferimenti.



Una volta arrivati in Sardegna, il corriere designato, al sicuro in un hotel o bed & breakfast, spesso prenotato da un altro membro dell'organizzazione, espelleva naturalmente gli ovuli e li consegnava a un altro membro del gruppo che si occupava di distribuire la droga sul territorio, anche attraverso complici locali. I complici sardi erano anche coinvolti nel traffico di marijuana proveniente da altre fonti, principalmente locali.



Questi importanti risultati hanno permesso agli investigatori di identificare gli altri membri dell'organizzazione criminale con ruoli di fornitori, intermediari e destinatari della droga trasportata o detenuta dagli arrestati.