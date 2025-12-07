Durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri di Cagliari hanno condotto controlli durante la notte in diversi paesi dell'hinterland, incluso Elmas, coinvolgendo varie pattuglie e con un totale di oltre 100 persone controllate. L'obiettivo principale era prevenire e contrastare comportamenti illegali legati al consumo di droghe e all'ubriachezza al volante.



A Elmas, un giovane di 19 anni è stato denunciato per possesso di hashish dopo essere stato trovato con circa 14 grammi di sostanza stupefacente divisa in dosi. La sua patente è stata ritirata dopo i controlli. Allo stesso modo, un uomo di 36 anni è stato denunciato per non aver mai conseguito la patente di guida, mentre un automobilista di 20 anni è stato trovato in stato di ebbrezza e è stato denunciato con ritiro della patente.



Inoltre, durante i controlli a Elmas, due giovani sono stati segnalati per possesso di hashish e le sostanze sono state sequestrate per ulteriori analisi. A Senorbì, un automobilista di 22 anni è stato segnalato per possesso di marijuana.



Tutte queste azioni rientrano nel quadro più ampio di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per garantire la sicurezza stradale e contrastare l'uso di droghe e alcol alla guida. Gli sforzi delle forze dell'ordine continueranno nei prossimi giorni per mantenere alti i livelli di sicurezza e proteggere la comunità e gli utenti della strada nella provincia.