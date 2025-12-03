Durante la notte appena trascorsa, a Portoscuso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Iglesias hanno arrestato un uomo di 35 anni, residente in paese, senza lavoro e già noto alle autorità, per detenzione di droga con l'intento di spaccio. Inoltre, è stato denunciato un altro uomo di 36 anni, anch'egli residente nel paese e disoccupato, per resistenza a un Pubblico Ufficiale.

Durante un'operazione volta a contrastare il traffico di droga, i militari hanno notato attività sospette vicino alla casa del 35enne. Durante l'osservazione è emerso che l'uomo aveva ceduto tre dosi di cocaina, per un totale di 1,8 grammi, al 36enne in cambio di denaro. Quando il 36enne ha visto la pattuglia, ha cercato di sbarazzarsi della droga e scappare, spingendo i militari, ma è stato prontamente fermato e messo in sicurezza.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati altri 7,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e 705 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illegale.

Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato portato in caserma e successivamente tradotto presso il Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo, ordinato dall'Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.