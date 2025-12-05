La Polizia di Stato di Sassari ha arrestato un cittadino nigeriano, residente a Torino, trovato in possesso di oltre 140 grammi di cocaina.

Nella mattinata del 27 novembre, gli investigatori hanno fermato l’uomo sospettando che potesse occultare droga nel corpo. Accompagnato in ospedale, i medici hanno riscontrato nel tratto intestinale 10 ovuli di cocaina, recuperati nell’arco di 24 ore.

Le indagini hanno accertato che lo stupefacente era arrivato in Sardegna con un volo da Milano ed era destinato a clienti del capoluogo sassarese. Successivamente, le analisi del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Sassari hanno confermato l’elevata purezza della sostanza.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto alla Casa Circondariale di Sassari su disposizione della Procura della Repubblica.