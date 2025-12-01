Durante la serata del 29 novembre, a Valledoria, un uomo è finito ai domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato fermato dai Carabinieri della locale Compagnia.

L'uomo, durante un normale controllo stradale mentre viaggiava come passeggero in un'auto, secondo i militari, ha mostrato segni evidenti di nervosismo, ed è così stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale sono state trovati un involucro in cellophane trasparente contenente infiorescenze di marijuana, del peso complessivo di circa 100 grammi, e di un ulteriore involucro in cellophane contenente circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, entrambi nascosti.



Successivamente, le indagini si sono estese all'abitazione dell'uomo, dove sono stati scoperti due bilancini di precisione nascosti nel controsoffitto del bagno. Le sostanze stupefacenti e gli strumenti di pesatura sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida su ordine della Procura della Repubblica di Sassari.

