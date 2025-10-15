Nonostante una pena residua di trent’anni da scontare ai domiciliari, usciva di casa per rubare. È quanto hanno scoperto e riferito dai Carabinieri della Stazione di Sorso, che nella mattinata di lunedì 13 ottobre hanno dato esecuzione a un’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Sassari disponendo la cattura e il trasferimento in carcere di una donna.

Stando agli accertamenti svolti dai militari è stato ricostruito un quadro chiaro: la donna, già condannata con numerose sentenze, in gran parte per reati contro il patrimonio ed evasione, approfittava delle ore di permesso concesse per soddisfare le esigenze quotidiane per recarsi in un supermercato e rubare merce di vario tipo.

A incastrarla è stata una minuziosa attività investigativa condotta dai Carabinieri, basata in particolare sull’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale colpito. Le prove raccolte hanno consentito di identificarla.

Ricevute le risultanze dell’indagine, il Magistrato di Sorveglianza ha disposto l’immediata cattura della donna e la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali.