Un atteggiamento visibilmente teso e nervoso durante il passaggio della pattuglia ha finito per insospettire i Carabinieri, facendo scattare un controllo che ha portato a un arresto per spaccio. Nel pomeriggio di giovedì 10 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, impegnati nei consueti giri di perlustrazione e controllo del territorio, hanno fermato e arrestato un uomo del posto con l'accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'operazione è nata lungo via Sassari, dove l'attenzione dei militari è stata attirata dalla postura guardinga e agitata dell'uomo. Insospettiti da quel comportamento, i Carabinieri hanno deciso di intervenire immediatamente, procedendo prima a una perquisizione personale e poi estendendo i controlli al garage in cui il sospettato si trovava. L'ispezione ha dato subito esito positivo: all'interno del locale sono stati infatti scoperti quasi 200 grammi di marijuana, 6,44 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per essere cedute, due bilancini di precisione usati per preparare le bustine e una somma in contanti pari a 1.750 euro, ritenuta probabile frutto dell'attività di spaccio.

Tutto il materiale illecito, la droga e i soldi sono stati posti sotto sequestro. Informata tempestivamente l'autorità giudiziaria competente, l'uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura dei domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.