Tre trapianti di fegato e due di rene sono stati eseguiti nei giorni scorsi all'Arnas G. Brotzu. Un'attività che ha richiesto alle equipe impegnate negli interventi un lavoro particolarmente intenso e la capacità di intervenire con tempestività.

L'Azienda ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento ai donatori e alle loro famiglie, sottolineando il valore della scelta compiuta in un momento particolarmente difficile.

"Prima ancora dei numeri, però, il primo ringraziamento va ai donatori e alle loro famiglie. È dalla loro scelta, e dalla loro generosità nel momento più difficile, che nasce la possibilità di offrire una nuova opportunità di vita a persone in attesa di un trapianto - si legge in una nota dell'Azienda - A loro va il riconoscimento dell'intera comunità dell'Arnas G. Brotzu".

Gli interventi hanno coinvolto le equipe dell'ospedale in una sequenza di attività che ha richiesto un impegno significativo e una risposta immediata.