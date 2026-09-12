L’anticiclone delle Azzorre torna a espandersi sul Mediterraneo, riportando anche in Sardegna condizioni tipiche di settembre. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nei prossimi giorni le temperature notturne potranno scendere anche sotto i 17-18°C, mentre le massime resteranno inferiori ai 30°C.

Nella giornata di oggi il versante orientale e meridionale della penisola sarà ancora interessato da deboli infiltrazioni di aria instabile dai Balcani, con possibili rovesci locali sul medio e basso Adriatico e al Sud. Sardegna e Campania resteranno escluse dai fenomeni.

Nel fine settimana le regioni meridionali torneranno su valori in linea con le medie stagionali, con temperature sotto i 30°C. Da lunedì è atteso un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione: "l'anticiclone delle Azzorre si estenderà ulteriormente verso est, garantendo cieli sereni da Nord a Sud".

La nuova settimana dovrebbe quindi essere caratterizzata da una fase di stabilità atmosferica prolungata, con giornate soleggiate e clima mite anche sull’Isola. A ricordare l’estate appena trascorsa resteranno soprattutto le temperature del mare: i bacini italiani presentano ancora valori superficiali compresi tra 27 e 28°C.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 13 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: stazionarie

Venti: a regime di brezza.

Mari: da mossi a poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 14 settembre 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: da mossi a poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie in lieve aumento. I venti soffieranno a regime di brezza ed i mari saranno poco mossi o localmente mossi.