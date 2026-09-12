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Una giocata da appena cinque euro ha trasformato un cliente abituale in un multimilionario: a Oggiono, il piccolo centro della Brianza lecchese, è stato centrato il leggendario "6" al SuperEnalotto nell'estrazione di venerdì 11 settembre, sbancando un jackpot record da oltre 223 milioni di euro.
Il colpo mancava da oltre un anno, quando la vincita massima fu registrata sempre in Lombardia, a Desenzano del Garda, nel maggio 2025.
Il colpo, come precisato da Agimeg, è arrivato con una schedina da cinque pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. L'assegno finale, tuttavia, subirà la consueta decurtazione fiscale: per effetto della "tassa sulla fortuna" - il prelievo del 20% previsto sulla quota eccedente i primi 500 euro - circa 44,6 milioni di euro finiranno direttamente nelle casse dello Stato. Nelle tasche del vincitore entrerà comunque la ragguardevole somma di 178,4 milioni di euro netti.
Con quest'ultima estrazione salgono a 119 i montepremi massimi distribuiti dalla Sisal nella storia del concorso, confermando il primato della Lombardia, dove sono stati centrati ben due dei tre premi più alti di sempre.