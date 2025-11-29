Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la disavventura di un anziano di 90 anni, disperso dalla serata di giovedì 27 novembre nelle impervie campagne di Tergu. L’uomo, originario di Castelsardo, è stato tratto in salvo nella notte tra il 27 e il 28 novembre scorsi grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Valledoria e alla collaborazione di alcuni cacciatori presenti nella zona.

L’allarme era scattato in tarda serata, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo, hanno contattato la centrale operativa dei Carabinieri. L’anziano si era recato come di consueto nella località “Valle dell’Inferno” per portare al pascolo alcuni capi di bestiame, ma non aveva fatto ritorno all’orario prestabilito e risultava irraggiungibile al telefono.

Subito sono scattate le ricerche: i militari dell’Aliquota Radiomobile di Valledoria e della Stazione di Sedini hanno raggiunto l’area, nota per la fitta vegetazione e l’orografia complessa, dando il via alle operazioni nonostante il buio fitto. Un supporto fondamentale è arrivato da alcuni cacciatori della zona, la cui conoscenza del territorio si è rivelata decisiva.

Dopo ore di battute serrate, l’anziano è stato individuato in una piccola scarpata rocciosa, dove era rimasto bloccato dopo aver probabilmente perso l’orientamento. Per trarlo in salvo è stato necessario l’uso di una fune, grazie alla quale i Carabinieri e i volontari sono riusciti a riportarlo in sicurezza.

Nonostante la stanchezza e lo spavento, il 90enne è stato ritrovato in buone condizioni di salute ed è stato immediatamente riconsegnato all’affetto dei suoi familiari. Una storia a lieto fine che conferma l’importanza della tempestività e della collaborazione nelle operazioni di soccorso.