Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la cultura della legalità tra gli studenti, l'Arma dei Carabinieri ha organizzato un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Nuoro. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, insieme al Colonnello Gennaro Cassese, ha discusso con i ragazzi sui valori del rispetto delle regole, della responsabilità personale e della convivenza civile. Durante l'incontro sono stati affrontati temi importanti come l'accesso alla Forza Armata, l'applicazione del "Codice Rosso" e le azioni per contrastare la violenza di genere. L'obiettivo era stimolare una riflessione più approfondita tra gli studenti su queste tematiche rilevanti. È stato sottolineato il ruolo delicato dei Carabinieri nella tutela dei cittadini e l'importanza del concetto di prossimità con le comunità, in cui spesso rappresentano l'unico presidio dello Stato. Gli studenti hanno partecipato attivamente all'incontro, ponendo domande, mostrando interesse e condividendo riflessioni personali. L'Arma dei Carabinieri ringrazia la Dirigenza scolastica, i docenti e tutto il personale dell'Istituto per la collaborazione e conferma il proprio impegno nel promuovere una solida cultura della legalità tra le nuove generazioni attraverso il dialogo e la formazione.