A partire dal 6 febbraio, la Polizia locale di Sassari lancerà nuovamente la campagna di sicurezza stradale chiamata "Operazione trasparenza". Quest'anno, oltre ai soliti controlli sulla velocità nelle aree già monitorate negli anni passati, sono state aggiunte nuove postazioni nel centro della città.

Queste nuove postazioni sono state individuate a seguito degli incidenti verificatisi di recente, alcuni dei quali hanno coinvolto i pedoni con conseguenze tragiche. La decisione di intensificare i controlli è stata presa per contrastare le cattive abitudini degli automobilisti, come confermano le statistiche della Polizia locale che evidenziano come la maggior parte degli incidenti sia causata da distrazione e velocità eccessiva.

Utilizzando i telelaser, gli agenti del Comando effettueranno controlli in diverse strade del centro urbano e in altre zone ad alto rischio, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza del rispetto delle regole stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Inoltre, grazie alla tecnologia del "telelaser", sarà possibile rilevare immediatamente le infrazioni e contestarle sul momento, aumentando la consapevolezza dei trasgressori.

Recentemente, il legislatore ha introdotto sanzioni più severe per chi supera i limiti di velocità nel centro urbano. Chi commette questa infrazione per almeno due volte in un anno potrà essere sanzionato con una multa che va da 220 a 880 euro e la possibile sospensione della patente per un periodo da quindici a trenta giorni. Questa nuova normativa sostituisce quella precedente che prevedeva solo una multa di 173 euro senza alcuna sanzione accessoria. I controlli, estesi fino al 31 marzo anche durante le ore serali e notturne, saranno intensificati nei fine settimana per garantire maggiore sicurezza sulle strade.