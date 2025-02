Avrebbe aggredito la propria madre colpendola al volto e ferito il fratello alla mano con un coltello stamattina a Gonnosfanadiga. L'uomo è stato così portato in caserma e potrebbero essere presi provvedimenti nei suoi confronti. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 7 di mattina, quando è stata ricevuta una chiamata di emergenza al 112 riguardante una lite familiare. Sul posto si sono recati sia i carabinieri che i medici del 118.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la lite sarebbe nata tra uno dei figli e la madre, il fratello sarebbe intervenuto per fermarlo ed è stato ferito con un coltello alla mano. Si è appreso inoltre che non si tratta del primo episodio simile verificatosi in quella famiglia.