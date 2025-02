Il fine settimana appena trascorso ha visto un incremento significativo delle vittime sulle strade italiane, con un totale di ventisette persone decedute da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. Questo dato rappresenta un aumento rispetto alle 13 vittime registrate nel weekend precedente.

Secondo i dati forniti dall'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, le vittime comprendono dieci automobilisti, sette motociclisti, sei pedoni, due autotrasportatori, un ciclista e un conducente di monopattino. La vittima più giovane aveva solo 15 anni, mentre la più anziana aveva 98 anni, e ben dodici delle vittime avevano meno di 35 anni.

Il report ha preso in considerazione anche i decessi di cinque persone coinvolte in incidenti il fine settimana precedente. Tra le cause più comuni degli incidenti fatali, la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è risultata essere responsabile di dieci tragici eventi. Undici incidenti sono avvenuti su strade statali e provinciali.

Le regioni più colpite sono state la Campania e il Friuli-Venezia Giulia con quattro vittime ciascuna, seguite da Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia con tre vittime. Due vittime sono state registrate in Veneto e Puglia, mentre una vittima è stata segnalata in Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna.