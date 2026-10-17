Il prefetto di Sassari, Carla Di Quattro, ha visitato ufficialmente nella mattinata di ieri la Questura del capoluogo, dove è stata accolta dal questore Filiberto Mastrapasqua, insieme a una rappresentanza del personale e ai funzionari della Polizia di Stato in servizio nella provincia.

Nel corso dell’incontro, il prefetto ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato. Un lavoro che rappresenta un impegno costante a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a beneficio dei cittadini.

La visita è proseguita negli uffici della Questura, che il prefetto ha avuto modo di conoscere nel corso di un passaggio in tutte le strutture.