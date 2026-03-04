In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna il prossimo 8 marzo, l'Aism riporta nelle piazze italiane la campagna "Gardensia" per sostenere la causa della sclerosi multipla e delle malattie correlate.

Sotto il patrocinio del presidente della Repubblica, questa iniziativa coinvolge più di 14.000 volontari che distribuiranno gardenie e ortensie in 5.000 piazze italiane dal 6 all'8 marzo. I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di progetti di ricerca e servizi dell'Aism a livello nazionale, inclusi laboratori all'avanguardia, dispositivi tecnologici per la riabilitazione e lo sviluppo di nuove linee guida.

"Gardensia è partecipazione collettiva a un impegno quotidiano fatto di ricerca e diritti - dichiara Francesco Vacca, presidente di Aism -. Ogni fiore contribuisce a costruire risposte concrete e sostenibili per le persone con sclerosi multipla". Anche nel 2026 l'attrice e scrittrice Chiara Francini è al fianco dell'associazione come volto della campagna, insieme alla madrina Antonella Ferrari, attrice e persona con sclerosi multipla, che rappresenta la voce diretta di chi convive con una malattia che colpisce le donne con frequenza doppia rispetto agli uomini e in Italia coinvolge oltre 144 mila persone.

Per partecipare basta recarsi nelle piazze dove saranno presenti i volontari o prenotare le piante contattando la Sezione Provinciale Aism di riferimento. È attivo anche il numero solidale 45512, che consente di contribuire al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, tra cui il centro di eccellenza per la neuroriabilitazione NeuroBrite Research Center. La campagna è sostenuta da Aeroporti 2030 e di Uber, per promuovere la libertà di movimento e l'autonomia delle donne con sclerosi multipla.