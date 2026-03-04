Belen Rodriguez si prepara ad affrontare l'esame di lingua necessario per ottenere la cittadinanza italiana dopo vent'anni che si trova nel nostro Paese.

Come riportato dal settimanale "Chi" e da Tg Com 24, la celebre showgirl ora 41enne, che ha costruito la sua carriera e la sua famiglia in Italia fin da giovane, questo rappresenterebbe il compimento simbolico di un lungo percorso iniziato due decenni fa e ormai parte integrante della sua vita quotidiana. In termini di requisiti, Belen sarebbe in possesso di tutto ciò che serve: residenza stabile e reddito documentabile. L'unico ostacolo che la separa dal traguardo finale è l'esame di lingua italiana, obbligatorio secondo la legge vigente.

"Sono qui da 20 anni" ha ricordato recentemente Belen, mentre "Chi" informa che la prova sarebbe già programmata per il mese di aprile.