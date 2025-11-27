Oggi, giovedì 27 novembre, la comunità di Carloforte si è riunita nella Chiesa di San Carlo Borromeo per celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, in un evento solenne che si tiene sull’Isola di San Pietro. La funzione religiosa, officiata da Don Andrea Zucca, ha visto la partecipazione numerosa di cittadini, autorità civili e militari, creando un'atmosfera di profonda condivisione.



Tra i presenti c'erano il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, l’assessore allo Sport del Comune di Carloforte, dott. Salvatore Puggioni, e vari rappresentanti delle istituzioni locali, associazioni combattentistiche, familiari dei caduti e vittime del dovere. Questa partecipazione sentita testimonia il forte legame tra l’Arma e la comunità carlofortina.



L'assessore allo Sport del Comune di Carloforte ha sottolineato il valore della fedeltà, del servizio e del sacrificio nel suo discorso, evidenziando l'importanza della dedizione quotidiana dei Carabinieri per il bene della collettività. Le sue parole hanno ricevuto un'accoglienza calorosa e sono state interpretate come un segno tangibile di vicinanza istituzionale e di riconoscenza nei confronti dell’Arma. Questo conferma il saldo legame di collaborazione e fiducia tra i cittadini e i Carabinieri.

"Oggi ci ritroviamo per celebrare la Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che ogni anno ci invita a riflettere sul significato profondo della fedeltà, del servizio e del sacrificio - ha detto l'assessore -. Fedeltà, una parola che racchiude impegno, la presenza quotidiana, la Vostra capacità di esserci sempre, anche quando nessuno vede. È la stessa fedeltà che la Virgo Fidelis rappresenta e che i Carabinieri incarnano nel loro operare, giorno dopo giorno, in ogni angolo del nostro territorio".

"Oggi rendiamo omaggio alle donne e agli uomini dell’Arma che garantiscono la sicurezza delle nostre comunità - ha detto ancora il dott. Puggioni -. Lo fanno con professionalità, senso del dovere e una straordinaria umanità. La loro presenza è spesso un punto di riferimento nei momenti di difficoltà, un sostegno discreto ma indispensabile per tutti i cittadini".

"Celebriamo anche la memoria di chi ha servito fino all’estremo sacrificio perché ricordare ciò significa rinnovare il nostro impegno a custodire valori che non devono mai essere dimenticati.

Come amministrazione comunale di Carloforte, desideriamo esprimere la nostra gratitudine più sincera poiché sappiamo quanto il vostro lavoro sia complesso e quanto richieda prontezza, equilibrio e una grande capacità di ascolto del territorio. La Vostra collaborazione tra istituzioni è fondamentale, e voi ne siete un pilastro insostituibile - ha concluso l'assessore -. A nome di tutta la comunità, grazie per ciò che fate, grazie per la vostra presenza costante, grazie perché, con il vostro esempio, continuate a mostrare che la sicurezza non è solo una funzione, ma una missione fatta di responsabilità e vicinanza alla gente. Che questa celebrazione della Virgo Fidelis sia per tutti noi un momento di riflessione, di orgoglio e di rinnovato impegno per il bene comune".

La commemorazione annuale ha rimarcato il significato storico della Virgo Fidelis, proclamata patrona dell’Arma dal Papa Pio XII nel 1949. Il motto "Nei Secoli Fedele" sintetizza il suo vero spirito, mentre la memoria della Battaglia di Culqualber rimane un simbolo indelebile di dedizione e sacrificio. Quest'anno, la celebrazione ha sottolineato l'importanza della solidarietà e del sostegno ai familiari dei militari caduti, ricordando la Giornata dell’Orfano e il costante impegno dell’ONAOMAC nel supportare i figli dei militari defunti. L’evento odierno si è concluso con una partecipazione sentita e un sincero apprezzamento, ribadendo che la Virgo Fidelis non rappresenta solo un momento di fede, ma anche un'opportunità per rinsaldare il legame inscindibile tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità a cui si dedica con impegno.