Un cittadino tunisino di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Sassari per aver violato il divieto di reingresso in Italia, disposto nei suoi confronti per dieci anni dopo una precedente espulsione.

L'uomo, ospite del centro di accoglienza straordinaria Pagi Hotel, si era presentato nei giorni scorsi all'Ufficio Immigrazione della Questura per formalizzare una richiesta di asilo politico. Durante le verifiche nelle banche dati e l'esame dei provvedimenti che lo riguardavano, gli agenti hanno accertato la presenza del divieto di rientro sul territorio nazionale.

Il personale della Questura ha quindi proceduto all'arresto. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, che non ha disposto misure cautelari nei confronti del 49enne.

Sono in corso gli ulteriori adempimenti di competenza.