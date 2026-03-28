Il prossimo lunedì 30 marzo partiranno i lavori straordinari per migliorare la Strada Provinciale 9, dal km. 0 al km 4,850 a Sestu, finanziati con 800 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le attività prevedono il rifacimento del manto stradale, la risagomatura delle cunette e delle banchine, la sostituzione di delineatori e barriere stradali, la demolizione e ricostruzione dei cavalcafossi, e il ripristino della segnaletica su tutta la carreggiata.

Questo intervento fa parte della strategia di miglioramento della rete stradale della Città Metropolitana di Cagliari.