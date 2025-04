Sassari e Cagliari si confermano anche quest'anno tra le città più generose d'Italia per quanto riguarda la donazione degli organi, secondo il report del Centro nazionale trapianti. Le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2024 al rinnovo delle carte d'identità in oltre 7mila Comuni italiani hanno evidenziato questo dato. Venerdì prossimo sarà celebrata la giornata nazionale della donazione degli organi, fissata per l'11 aprile. Sassari ha raggiunto la seconda posizione a livello nazionale tra i comuni con più di 100mila abitanti, con una percentuale di consensi del 77,2% (22,8% di dissenso e 40% di astenuti), posizionandosi dietro Trento e davanti a Verona. Al settimo posto si trova Cagliari, con un 72,3% di consensi e il 36,5% di astenuti. Tutte le province sarde, guidate da Nuoro, si sono distinte positivamente. Nella classifica regionale che considera comuni di tutte le dimensioni, Cardedu si è posizionato al primo posto con un 85,3% di consensi, registrando 174 sì su 204 dichiarazioni, 30 no e solo 8 astenuti (3,8%). Scano di Montiferro e Cheremule seguono da vicino. Complessivamente, la Sardegna ha raccolto circa 95mila dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi tra i suoi cittadini lo scorso anno, con il 72,8% di consensi, il 27,2% di dissenso e il 39,5% di chi non si è espresso, posizionandosi al terzo posto in Italia per percentuale di consensi. La media nazionale nel 2024 è stata del 63,7% di sì, il 36,3% di no e il 42,2% di astenuti.