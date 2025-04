La titolare di un bar tabacchi di Quartu Sant'Elena è stata sanzionata per l'impiego di lavoratori in nero. L'accusa rivolta alla 52enne dopo gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari.

I militari, intervenuti nell'attività di viale Colombo, avrebbero accertato che due dipendenti su quattro venivano impiegati "in nero". In ragione della gravità della violazione riscontrata, hanno proceduto all’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, così come previsto dalla normativa vigente.

Sono state poi elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 10.300 euro. Gli enti competenti in materia di sicurezza e tutela del lavoro sono stati informati per i successivi adempimenti.

L’attività rientra nei controlli mirati finalizzati alla prevenzione e repressione del lavoro sommerso, fenomeno che incide negativamente sia sui diritti dei lavoratori sia sulla corretta concorrenza tra imprese.