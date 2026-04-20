Sassari si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo con le iniziative istituzionali promosse dal Comune per il 25 aprile. Le celebrazioni prenderanno il via alle 10.30 tra piazza del Comune e Palazzo Ducale, ma saranno precedute dal corteo organizzato dall’Anpi.

Il raduno è fissato alle 9.30 all’emiciclo Garibaldi: da lì il corteo, accompagnato dalla banda musicale Città di Sassari, attraverserà diverse vie del centro – da via Carlo Alberto a piazza d’Italia, passando per corso Vittorio Emanuele II – fino ad arrivare davanti a Palazzo Ducale.

Nella piazza del Comune si terrà la prima parte ufficiale della cerimonia, con gli interventi della prefetta Grazia La Fauci, del presidente dell’Anpi Sassari Thomas Arras e del sindaco Giuseppe Mascia. Previsti anche i contributi di due studenti delle scuole superiori cittadine che hanno partecipato al progetto "Promemoria Auschwitz", promosso da Arci e dall’associazione Deina con il sostegno del Comune: porteranno la loro testimonianza dopo l’esperienza nel campo simbolo degli orrori della guerra e dello sterminio del popolo ebraico.

A seguire, nel cortile di Palazzo Ducale, si svolgerà la cerimonia di omaggio ai Caduti con la deposizione delle corone davanti alla lapide che ricorda il 25 aprile 1945. Alle iniziative sono state invitate autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d’Arma, oltre a realtà sindacali e del territorio.