La misteriosa morte di un giovane di 26 anni a Sassari è al centro di un'inchiesta avviata dalla Procura locale.

Il ragazzo è stato trovato in casa agonizzante dalla madre e purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo, ma l'autopsia è stata ordinata per fare chiarezza sulla situazione.

Il medico legale incaricato, Valentina Piredda, ha eseguito l'esame, ma al momento non sono ancora disponibili i risultati.

Gli agenti della Squadra mobile della Questura stanno conducendo approfondite indagini per comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla tragica morte del giovane sassarese.