L'assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l'avviso "SO.LA.RE. Sardegna - Sostegno Lavoro Regione Sardegna", una misura da 21 milioni di euro finanziata attraverso il Piano regionale Sardegna del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027.

L'obiettivo è favorire l'occupazione nelle imprese della filiera turistica dell'Isola, attraverso incentivi per le assunzioni e le trasformazioni contrattuali effettuate nel corso del 2026. Le domande potranno essere compilate a partire dalle 10 del 28 luglio 2026 esclusivamente tramite il portale SardegnaLavoro (Sil).

L'assessora regionale del Lavoro Desirè Manca sottolinea il ruolo delle piccole realtà imprenditoriali: "destinato il 90% delle risorse alle micro e piccole imprese, che costituiscono l'ossatura del tessuto economico della Sardegna".

Gli incentivi sono rivolti alle imprese che assumono persone disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, oppure stabilizzano lavoratori stagionali o precari.

Per i contratti a tempo determinato full time stipulati tra il primo marzo e il 31 dicembre 2026 è previsto un contributo di 800 euro al mese, fino a un massimo di otto mensilità, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, relative a contratti inizialmente sottoscritti dal primo gennaio 2026, il contributo previsto è di 26 mila euro, a condizione che il rapporto di lavoro venga mantenuto per almeno 24 mesi.