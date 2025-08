Un parto d’emergenza è stato eseguito nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale 'Civile' di Alghero. Intorno alle 2:15, una donna alla 33esima settimana si è presentata al Pronto soccorso con un’emorragia del terzo trimestre dovuta a un distacco di placenta. “Una situazione particolarmente delicata che, come mi hanno riferito i vertici della ASL e del presidio di Alghero, ha richiesto l’immediato ingresso in sala operatoria e l’esecuzione del parto mediante cesareo alle 2:47 grazie allo staff della Ostetricia e Ginecologia e dell’Anestesia” spiega il sindaco Raimondo Cacciotto.

Le condizioni della madre sono buone: è ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale. La neonata è stata trasferita a Sassari, presso la Terapia intensiva neonatale della Aou. “Si tratta del secondo parto eseguito al ‘Civile’ negli ultimi due mesi, in via del tutto straordinaria ed emergenziale. Anche in questa occasione voglio ringraziare tutto il personale che, con professionalità e abnegazione, ha gestito al meglio l’emergenza, anche con la sala parto chiusa”.

Cacciotto ricorda che il blocco parto è temporaneamente chiuso e che l’assistenza pediatrica è garantita solo dalle 8 alle 20. La Aou di Sassari è il riferimento per il Nord Ovest della Sardegna. “La Asl sta lavorando per riaprire il Punto nascita, completando i lavori e reperendo pediatri. L’amministrazione comunale verificherà i progressi nel breve e nel lungo periodo”.