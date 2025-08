Un grave atto vandalico ha mandato in tilt il traffico ferroviario in Sardegna. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno tagliato i cavi della rete in fibra ottica che garantisce la sicurezza del trasporto ferroviario, causando la disconnessione del sistema di supervisione del controllo centralizzato del traffico. Lo rende noto Rfi, che definisce l’episodio "un grave atto vandalico".

Il sabotaggio è avvenuto lungo la tratta Cagliari–Decimomannu, all’altezza di Assemini. Il danno ha compromesso il regolare funzionamento della rete, provocando forti disagi nella mattinata di ieri. "Il sistema è stato ripristinato intorno alle 8:20, ma per colpa dell'atto vandalico, durante la mattina ci sono stati ritardi e la soppressione di 34 treni regionali – si legge nel comunicato di Rfi –".

Rfi ha avviato le verifiche tecniche e il monitoraggio dell’intera rete per garantire la piena sicurezza e prevenire eventuali nuovi episodi. Sul caso indagano le autorità competenti.