Davanti a una cornice di 8.500 spettatori circa che hanno occupato gli spalti della Domus, il Cagliari ha battuto il Saint-Etienne per 1-0 grazie a un gol di Adopo al 20'. Un'amichevole certamente più brillante rispetto all'uscita tedesca di sette giorni fa.

Mister Pisacane ha schierato come titolari Caprile in porta, Zappa e Obert sulle fasce, Mina e Luperto in mezzo alla difesa, centrocampo a tre con Prati regista e Deiola con Adopo ai suoi fianchi e un tridente offensivo con Felici, Piccoli e Luvumbo; una formazione più vicina a quella base rispetto a quella vista contro l'Hannover. Nella ripresa sono entrati a scaglioni Pintus, Idrissi, Vinciguerra, Di Pardo, Rog, Liteta e Borrelli.

I rossoblù si aggiudicano così il primo Trofeo Gigi Riva della storia, messo in palio da quest'anno e che vedeva avversario del Cagliari quel Saint-Etienne, squadra con cui il 'Mito' fece l'esordio in coppa dei campioni con la maglia rossoblù.