Giovedì 23 aprile, gli studenti delle scuole medie della provincia di Sassari assisteranno alla presentazione del progetto sperimentale "Hpv..e Tu?", organizzato dalla Asl di Sassari presso l'Auditorium provinciale. Circa 350 ragazzi parteciperanno per la seconda volta a questo evento educativo che mira a sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione contro il virus HPV.

Durante questa giornata informativa, gli studenti potranno approfondire le tematiche legate alla diffusione del virus, alle opportunità offerte dalla vaccinazione e dagli screening, nonché alla disponibilità di consulenze specialistiche fornite dai professionisti della Asl di Sassari in materia di salute pubblica.

Il progetto sperimentale è stato realizzato dalla Asl di Sassari, attraverso le strutture di Prevenzione e Promozione della Salute, di Igiene e Sanità Pubblica, del Consultorio per la Salute delle Famiglie e del Servizio Riabilitazione Residenziale e Semiresidenziale Psichiatrica, "quale attività di informazione diretta per coinvolgere i dodicenni del territorio per il recupero delle vaccinazioni contro il Papillomavirus", spiega Anna Burruni, direttrice del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Sassari.

"Un progetto sperimentale sul quale crediamo perché convinti che forme di linguaggio alternativo, come quello creativo, possano diventare uno strumento potente per affrontare e comunicare tematiche fondamentali legate alla salute", spiega Patrizia Carboni, direttrice della Sc Prevenzione e Promozione della Salute. Un progetto innovativo che ha potuto contare sulla fattiva collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che sin da subito ha sposato l'iniziativa, coinvolgendo una rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado del Nord ovest della Sardegna, in un progetto articolato che verrà riproposto anche nelle prossime annualità scolastiche.

Durante la giornata, presso l'Auditorium provinciale del Polo tecnico statale "Devilla" a Sassari, la compagnia teatrale BobòScianèl presenterà un innovativo spettacolo interattivo. Attraverso l'arte, l'ironia e un linguaggio accessibile, il focus sarà sui temi complessi della trasmissione del virus, l'importanza della vaccinazione, le strategie di prevenzione e le implicazioni sulla salute. Con un approccio dinamico e coinvolgente, gli studenti saranno guidati in un percorso che unisce informazione e intrattenimento, rendendo l'apprendimento efficace, piacevole e condiviso.