Monsignor Mario Farci, vescovo eletto di Iglesias, dopo avere ricevuto l’ordinazione episcopale la scorsa domenica nella basilica di Sant’Elena Imperatrice a Quartu Sant’Elena farà il suo ingresso ufficiale nella diocesi alla cui guida è stato chiamato con la nomina di Papa Francesco del 30 novembre 2024.

Il programma

Monsignor Farci arriverà a Iglesias, sede episcopale, alle 14:45, in piazza Quintino Sella. Ad accoglierlo il Capitolo della Cattedrale, il popolo diocesano e i rappresentanti del mondo del lavoro e dei giovani, che porgeranno il loro saluto al nuovo Pastore della Chiesa ecclesiense-sulcitana. Dalle ore 14, nell’attesa dell’arrivo del presule, la piazza ospiterà una festa di colori e tradizione a cura dei gruppi folk e medievali della città di Iglesias.

Da piazza Sella il vescovo Mario, accompagnato dal Capitolo e dal popolo, salirà per corso Matteotti (Via Nuova), piazza Lamarmora, via Sarcidano, piazza Pichi e via Verdi sino alla chiesa della Purissima (del Collegio) dove lo attenderà il clero diocesano per la vestizione.

Dalla chiesa del Collegio, passando per via Repubblica e via XXVII Marzo, la processione si dirigerà verso piazza Municipio e la Cattedrale: dopo aver ricevuto il saluto del sindaco di Iglesias, il vescovo Mario alle 16 farà il suo solenne ingresso nella Cattedrale di Santa Chiara per la celebrazione eucaristica e la presa di possesso canonico della diocesi.

Al termine della celebrazione, salvo problemi legati al meteo che potrebbero condizionare il programma, piazza Municipio ospiterà la festa per il nuovo vescovo: un momento di convivialità e fraternità aperto a tutti, per porgere a monsignor Mario Farci l’affettuoso benvenuto da tutta la comunità diocesana.

Per ragioni di sicurezza la Cattedrale potrà ospitare solo posti a sedere. Oltre 400 sedie sono già state predisposte all’interno della chiesa, mentre altre 300 saranno posizionate in piazza Municipio, dove la celebrazione potrà essere seguita su un maxischermo. Un altro schermo per seguire la Santa Messa è stato allestito nella chiesa di San Francesco.

NOTA BIOGRAFICA. Mons. Mario Farci è nato il 9 maggio 1967 a Quartu Sant’Elena, città dove è stato ordinato presbitero il 7 dicembre 1991 nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice. Dopo l’ordinazione, ha intrapreso una significativa carriera accademica e pastorale. Dal 1994 ha insegnato presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Cagliari e, dal 1998, è stato docente di Teologia Dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (PFTS). Nel 2022, è stato nominato Preside della PFTS, diventando il primo presbitero diocesano e il primo sardo a ricoprire tale incarico dalla fondazione dell’istituzione nel 1927. Parallelamente all’attività accademica, Mons. Farci ha svolto numerosi incarichi pastorali.

È stato Vicario presso la parrocchia SS. Crocifisso in Cagliari (1991-1999), Direttore spirituale del Seminario Arcivescovile (1996-1998) e Cappellano della Casa di Cura Sant’Antonio a Cagliari dal 1999. È stato assistente diocesano della Fuci dal 1999 al 2004, e referente diocesano e regionale per il cammino sinodale. Ha inoltre diretto l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo (1999-2022) e l’Ufficio del Diaconato Permanente e dei Ministeri Istituiti (dal 2004).

Il suo impegno accademico e nel dialogo ecumenico è testimoniato dalla partecipazione a diverse associazioni teologiche, tra cui l’Associazione Teologica Italiana (ATI) dal 2002, di cui è membro del Consiglio Direttivo dal 2019, e l’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu), di cui è membro fondatore dal 2014. Il 30 novembre 2024 Papa Francesco lo ha nominato Vescovo di Iglesias. Il 9 febbraio 2025 ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella basilica di Sant’Elena Imperatrice, a Quartu Sant’Elena. Domenica 16 febbraio la presa di possesso canonico della Diocesi di Iglesias.