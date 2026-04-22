La riqualificazione del parco della Chiesa del Sacro Cuore, a Sassari, si avvia alla conclusione, ma il Comune richiama al senso civico per preservare il lavoro svolto. L’intervento del settore Ambiente restituirà al quartiere uno spazio verde rinnovato, più accessibile e ricco di aree fruibili da famiglie, studenti, persone con disabilità e anziani.

Negli ultimi mesi, tuttavia, il cantiere è stato più volte preso di mira da atti vandalici che hanno rallentato le operazioni. Dalla distruzione della recinzione di sicurezza al danneggiamento delle cordonate delle aiuole, fino allo sradicamento dei picchetti per la piantumazione e ai cestini divelti e abbandonati nel verde.

«Il direttore dei lavori ha sporto regolare denuncia alla Polizia locale di Sassari, che, oltre ad aver avviato le indagini per individuare i colpevoli, ha aumentato i controlli nella zona, di giorno e di notte» spiegano dal settore Ambiente, e aggiungono: «La città per essere più bella e vivibile ha bisogno dell’aiuto di ciascuno. In questi giorni stiamo procedendo con la semina del prato ed è fondamentale non camminarci sopra, né far passeggiare i cani. Si tratta di un’attenzione semplice ma fondamentale per poter terminare i lavori che poi restituiranno a tutti un bellissimo spazio».

Il progetto ha già portato a risultati concreti: nuove pavimentazioni drenanti nei parcheggi, interventi per eliminare le barriere architettoniche tra le diverse aree del parco, sistemazione delle aiuole e manutenzione delle panchine, oltre all’avvio del rifacimento dell’impianto di irrigazione. Nelle prossime settimane è prevista la piantumazione di alberi e arbusti, per garantire zone d’ombra in vista dell’estate.