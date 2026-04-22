La “Casa dei sogni” di Marina di Cardedu, in Ogliastra, si riempie di colori e riparte con nuova energia. La struttura, confiscata alla criminalità e affidata alla Fondazione Domus de Luna, è destinata ad accogliere minori e persone con disabilità, offrendo loro la possibilità di vivere periodi di vacanza in un contesto inclusivo e immerso nella natura.

A dare un volto nuovo all’edificio è il murale realizzato dall’artista Crisa con il sostegno della Fondazione di Sardegna, che ora riveste la facciata principale. Un segno visibile di un progetto che coinvolge operatori del terzo settore, sardi e della penisola, impegnati durante tutto l’anno in attività dedicate.

“Dopo un anno di sperimentazione, con l'inizio della primavera ci avviamo a riprendere le attività con slancio”, afferma Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna, che attraverso la cooperativa Buoni e Cattivi gestisce la struttura. “Questa Casa è fatta di sogni e concretezza, ma anche di colori e di luce.Il murale di Crisa - racconta - ravviva un edificio pensato soprattutto per accogliere bambini, ragazzi e persone con disabilità, insieme a tanti operatori che li seguono tutti i giorni con professionalità e dedizione.Desidero ringraziare l'artista per il dono che ha fatto a tutti noi, e le autorità del territorio che seguono con grande attenzione questo progetto di inclusione”.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, punta a offrire opportunità anche a chi vive in condizioni di fragilità sociale ed economica. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche i bambini di Cardedu, che hanno donato libri per avviare una biblioteca e piantato alcune siepi.

“Quando realizzo un'opera, la prima cosa che faccio è osservare il paesaggio circostante e contestualizzarla - spiega Crisa.- Per me era fondamentale entrare in connessione con l'ambiente e quanto esiste attorno a questo edificio. L'architettura del luogo mi ha suggerito le forme di questo lavoro, intitolato 'Rifiorire - Frammenti vivi'. I colori richiamano in prevalenza la campagna circostante, il blu rappresenta il mare che dista pochissimi chilometri, ma anche il cielo. In più parti compaiono dei mondi, che per me costituiscono una sorta di alfabeto: un elemento caratterizzante delle mie opere.Alcune linee si intersecano e cambiano colore: rappresentano la cooperazione tra le persone, la modalità prevalente di vivere questo luogo».

Presenti all’inaugurazione anche le istituzioni locali e territoriali. “La Casa dei Sogni si arricchisce di colori e di nuove azioni che coinvolgono la comunità attenta e partecipe, continuando a lavorare insieme per rendere questa realtà sempre più bella e accogliente», dice Rita Concu, presidente dell’associazione Ogliastra Informa, partner principale del progetto. “La presenza, poi, di bambini e bambine di Cardedu è il modo migliore per lavorare e stare nella comunità, per un'inclusione che sia non un'azione sporadica ma una scelta quotidiana fatta di consapevolezza".