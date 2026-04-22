La Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore Yuri Marcialis, il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione ambientale e paesaggistica del secondo lotto di viale Trieste a Cagliari, nel tratto compreso tra via Pola e piazzale Trento. L’intervento prevede un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro, di cui 6 milioni finanziati con fondi europei PN Metro Plus 21-27 e 4,5 milioni a carico del Comune.

Il piano punta a una riorganizzazione degli spazi, con una nuova distribuzione delle aree destinate al traffico e alla mobilità pedonale, affiancata dalla realizzazione di una pista ciclabile sul lato ovest. Previsto anche il rifacimento dell’illuminazione pubblica, con sistemi più efficienti e sostenibili, oltre al rinnovo delle reti idriche e fognarie.

Tra gli elementi qualificanti dell’intervento c’è l’utilizzo di superfici permeabili, in terra e prato, pensate per migliorare la capacità del suolo di assorbire l’acqua e contribuire alla mitigazione degli effetti climatici. Centrale anche la tutela del patrimonio verde: i ficus che caratterizzano il viale saranno preservati e affiancati da nuove piantumazioni della stessa specie, così da mantenere l’identità botanica dell’area.

Il progetto sarà completato con l’inserimento di nuovi arredi urbani, con l’obiettivo di rendere il viale più funzionale, sostenibile e accogliente.