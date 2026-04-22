Un camion adibito al trasporto di rifiuti si è ribaltato intorno alle 13 lungo la strada provinciale 63, nel territorio comunale di Mores. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri, che hanno gestito le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto per prestare i primi soccorsi e disporre il trasferimento. I pompieri hanno quindi provveduto alla bonifica della zona, assicurando condizioni di sicurezza durante le fasi di recupero del veicolo, effettuate da una ditta privata incaricata.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Mores, che hanno eseguito i rilievi e regolato la viabilità nella zona interessata dal sinistro.