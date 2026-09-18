Slitta il riavvio dell'acquedotto Coghinas 2, dove da stamattina i tecnici dell'Enas (Ente acque della Sardegna) sono impegnati nella riparazione di un guasto.

Un tratto della condotta dovrà essere sostituito, quindi i lavori, che si sarebbero dovuti concludere oggi in serata, si protrarranno e la fornitura di acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (Sassari) e Monte Agnese (Alghero) sarà sospesa fino a domani pomeriggio, sabato 19 settembre, con possibili disservizi fino a domenica mattina in alcuni centri.

L'Enas - fa sapere Abbanoa - sta fornendo una parziale alimentazione d'emergenza dal Cuga e dalla Traversa La Crucca che non copre l'intero fabbisogno ma consentirà, tramite chiusure dell'erogazione, di accumulare scorte durante la notte e di ripristinare il servizio nella mattina di domani. Il gestore idrico sta affrontando l'emergenza con una task force e in stretto contatto con i sindaci e le strutture sensibili.

Per Sassari si sta potenziando la produzione di acqua dal potabilizzatore di Bidighinzu, mentre a Porto Torres l'erogazione è garantita grazie alla fornitura dai pozzi locali. A Stintino, invece, le scorte dei serbatoi dovrebbero essere sufficienti per evitare interruzioni, ad eccezione dell'agro.

Ecco, nel dettaglio, la mappa delle chiusure.

SASSARI:

· Chiusura dell’erogazione da questo pomeriggio fino alle 8 di domani mattina e dalle 15 di domani pomeriggio fino alle 8 di domenica mattina nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro (Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna);

· Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure dell’erogazione stasera e domani dalle 22 alle 8 del giorno successivo;

Nessuna interruzione nelle z one rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca (Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi) e nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca (Li Pinti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali).

ALGHERO:

Chiusura dell’erogazione da questo pomeriggio fino alle 8 di domani mattina;

Chiusura dell’erogazione dalle 15 di domani pomeriggio fino alle 8 di domenica mattina.

STINTINO: