Un sistema di videosorveglianza sempre attivo, strategicamente posizionato per anticipare l’arrivo delle forze dell’ordine e presumibilmente garantire un rapido smantellamento del laboratorio clandestino. È questa una delle scoperte dell’operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Ozieri, che ha portato all’arresto in flagranza di due uomini e alla denuncia di un terzo soggetto.

Nel corso della serata di martedì 25 febbraio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ozieri, con il supporto della Stazione locale, hanno fatto irruzione in un’abitazione nella zona "Sa Bastia", trasformata, come riferito dagli stessi Carabinieri, in un vero e proprio centro di produzione, preparazione e confezionamento di stupefacenti.

Il blitz: droga, armi e attrezzature da laboratorio

I Carabinieri monitoravano la zona quando hanno notato movimenti sospetti all’interno di un appartamento. Una volta entrati, si sono trovati davanti a un laboratorio per la lavorazione della droga, con tanto fornello per la “cottura” e pentole intrise di tracce di stupefacenti.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati 30 dosi termosaldate di cocaina; circa 200 grammi di marijuana; quattro bilancini di precisione; uno scanner per la ricerca di microspie; un proiettile calibro 9x21 e materiale per il confezionamento della droga.

Ma ciò che ha più sorpreso gli inquirenti è stato l'impianto di videosorveglianza installato per anticipare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Oltre alle sostanze già identificate, i militari hanno rinvenuto anche diversi contenitori con sostanze biancastre, in cristalli e in polvere, di natura sconosciuta, che saranno analizzate dai laboratori scientifici del RIS di Cagliari.

I due uomini arrestati sono stati immediatamente condotti presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Sassari, prevista nella mattinata di oggi. Entrambi sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Controlli sulle strade: un automobilista positivo alla cocaina

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno fermato un automobilista che, sottoposto al test rapido per la rilevazione di sostanze stupefacenti, è risultato positivo alla cocaina. Per il conducente è scattato il ritiro cautelare della patente, in attesa di ulteriori accertamenti medici. Se i test di laboratorio dovessero confermare il risultato, il soggetto rischierebbe la sospensione definitiva della patente, il sequestro del veicolo e la denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti.