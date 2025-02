Tre denunce e un giovane segnalato alla Prefettura sono stati il risultato delle operazioni condotte a Tertenia il 25 febbraio dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu insieme al personale del nucleo cinofili di Cagliari.

Nello specifico, i controlli e le perquisizioni dei militari hanno portato alla scoperta di 90 grammi di marijuana, confezionata in un involucro in plastica, in possesso a un giovane di 26 anni.

Denunciati anche un 56enne per impossessamento illecito di beni culturali e archeologici, presumibilmente di età nuragica, e una 49enne per ricettazione e illecita detenzione di segni distintivi delle Forze di Polizia.

Inoltre, un 21enne è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di 26,4 grammi di marijuana, detenuta per uso personale. Il materiale, sottoposto a sequestro, è custodito presso gli uffici dei reparti della Compagnia di Jerzu, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.