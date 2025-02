Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Alghero ha portato all'arresto in flagranza di reato di un uomo, ritenuto responsabile della violazione delle misure cautelari a suo carico. L'uomo, infatti, si era presentato presso l’abitazione della sua ex convivente, cercando di entrare in casa, nonostante fosse stato colpito da un divieto di avvicinamento ai figli minori e alla stessa convivente. Tale divieto gli era stato imposto solo poche ore prima dal Giudice del Tribunale di Sassari, in seguito a precedenti episodi di violenza domestica.

L'intervento dei Carabinieri, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ha evitato ulteriori conseguenze. Gli uomini dell'Arma, giunti prontamente sul luogo, hanno bloccato l'uomo mentre tentava di forzare l'ingresso, violando così la misura cautelare imposta in ambito del “Codice Rosso”, la normativa che disciplina le situazioni di violenza domestica e che prevede interventi rapidi in situazioni di emergenza.

L'arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza, dove ha atteso la celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto, che si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Sassari. Durante l'udienza, il Giudice ha convalidato l'arresto e disposto una nuova misura cautelare: il divieto di avvicinamento ai figli minori e alla ex convivente, accompagnato dall'applicazione di un braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti.

Il caso rientra sotto la legislazione del "Codice Rosso", che prevede azioni rapide in caso di violenza domestica per tutelare le vittime e prevenire ulteriori abusi. La condotta dell'uomo, infatti, ha messo in evidenza una preoccupante violazione di una misura protettiva appena disposta dal Tribunale, evidenziando l'urgenza di intervenire prontamente.