Oltre 1,1 kg di cocaina, 400 grammi di hashish e 17.800 euro in contanti sono stati sequestrati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 58enne del posto, pensionato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti.

L’operazione è scattata nelle prime ore di questa mattina, quando i militari hanno fermato un veicolo per un controllo nelle vie principali di Assemini. L’attenzione si è concentrata sul passeggero, il cui atteggiamento nervoso ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale. L’uomo è stato trovato in possesso di 29 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e di 1.800 euro in contanti.

Il controllo è stato poi esteso alla sua abitazione, dove, come riferito sempre dai Carabinieri, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga: oltre 1,1 kg di cocaina, parte già confezionata e parte sigillata sottovuoto, e 4 etti di hashish suddivisi in panetti. Sequestrati anche 16.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a strumenti per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che coordina le indagini.